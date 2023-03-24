Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Вашингтон розцінив дії Китаю як спробу створити нову "імперію зла".

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Зміні риторики США передувало так зване "примирення" Ірану та Саудівської Аравії, яке відбулося за сприяння Пекіна. Встановлення дипломатичних відносин між Тегераном та Ер-Ріядом змінило співвідношення сил на Близькому Сході.

Жорстка заява Блінкена

Як розповів Піонтковський, в останні дні США почали дуже жорстко реагувати на активність Китаю. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував так звану "мирну ініціативу" Пекіна.

Зазвичай американці казали, що це справа України – вирішити, на яких умовах погоджуватися на припинення вогню та мирні переговори. Мовляв, Вашингтон у це не втручається. Однак цього разу позиція була жорсткою,

– зазначив політик.

Зокрема, Блінкен наголосив, що не може бути й мови про мирні переговори, адже це буде лише грати на руку Росії. За словами публіциста, держсекретар США повторив найжорсткіші формулювання Києва. До того ж Блінкен закликав країни ЄС заарештувати Владіміра Путіна, якщо він приїде на територію Євросоюзу.

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Зміна риторики республіканця Десантіса

Однак найважливіше те, як змінилася риторика Республіканської партії. Піонтковський нагадав, що експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв "закінчити війну", віддавши Росії частину українських територій. Однак, за словами публіциста, серед республіканців є не більше кількох десятків людей, які поділяють таке бачення.

Натомість дуже показовою стала історія з губернатором Флориди Роном Десантісом. Його називають головним конкурентом Трампа у боротьбі за висування в президенти США від республіканців. Раніше Десантіс заявляв, що допомога Україні не входить до національних інтересів США.

А тут губернатор Флориди публічно відмовився від цієї точки зору. Щоб спокутувати свою провину, він виступив з дуже різкими заявами проти Путіна – назвав його воєнним злочинцем, який розмахує ядерною бомбою,

– зазначив Піонтковський.

За його словами, Десантіс усвідомив, що формується блок Китаю та Росії, і потрібно цьому протистояти.

Блок трьох диктатур

Як зазначив опозиційний політик, у Вашингтоні остаточно усвідомили, що немає ніякої самостійної Росії, а є васал Китаю.

Формується блок трьох диктатур – Китаю, Росії та Ірану, спрямований проти Заходу. У США з'явилося чітке розуміння, що потрібно задушити цей блок у самому зародку,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що для цього Вашингтон прагне завдати удару по 2 складових, які Китай формує у своєму блоці.

По-перше, США прагнуть якомога швидше знищити російську армію і роблять великі ставки на весняний наступ України.

По-друге, Ізраїль зі свого боку, не очікуючи об'єднання всіх терористичних сил на Близькому Сході, має завдати удару по ядерному потенціалу Ірану.

Піонтковський зауважив, що велику роль у посилення жорсткості США відіграли переговори Сі та Путіна у Москві.

Позиція США на міжнародній арені: коротко