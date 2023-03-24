За словами високопоставленого американського військового офіцера, на виготовлення достатньої кількості матеріалу, який здатний до ядерного розщеплення для однієї ядерної бомби, Ірану необхідно менше двох тижнів.

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У США розробили кілька варіантів, щоб завадити Ірану

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати "залишаються відданими" справі запобігання створенню Іраном ядерної зброї.

Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для розгляду національним керівництвом, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити реальну ядерну зброю,

– сказав Міллі.

Коментарі Міллі перегукуються із заявами заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала, зробленими у лютому. Кал сказав, що Ірану знадобиться "близько 12 днів", щоб виготовити достатньо палива для ядерної зброї, якщо він вирішить це зробити.

Ця оцінка є радикальною зміною порівняно з 2018 роком, коли адміністрація Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди з Іраном. Тоді вважалося, що Ірану знадобиться близько року для виробництва збройового палива, необхідного для однієї ядерної бомби.

Ця новина з'явилася на тлі того, як Міллі та голова Центрального командування США, яке контролює військові операції США на Близькому Сході, попередили законодавців на окремих слуханнях, що Іран продовжує дестабілізувати Близький Схід, підтримуючи терористичні угруповання та маріонеткові війська.

Повідомлялося, що Ірану тепер за рік може виготовити не одну ядерну бомбу, а відразу 30.

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