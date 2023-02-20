Про це пише Bloomberg, посилаючись на двох високопоставлених дипломатів. За їхніми словами, існує ризик того, що нестримна атомна діяльність Ірану може спровокувати нову кризу.

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Занепокоєння інспекторів МАГАТЕ

Наразі експерти намагаються з'ясувати, яким чином Іран накопичив уран, збагачений до 84% чистоти – найвищого рівня, виявленого інспекторами в країні на сьогодні. Його концентрація лише на 6% нижча, ніж необхідно для створення ядерної бомби.

Раніше Іран повідомляв МАГАТЕ, що його центрифуги налаштовані на збагачення урану до рівня чистоти 60%.

Наразі визначають, чи Іран це зробив навмисно, чи така концентрація виникла випадково через накопичення в мережі труб, що зʼєднують центрифуги для розділення ізотопів.

За інформацією Bloomberg, цього місяця спостерігачі вже вдруге виявляють підозрілу діяльність, пов’язану зі збагаченням урану в Ірані.

Інспектори повинні визначити, чи Іран навмисно виготовив матеріал, чи концентрація була ненавмисним накопиченням у мережі труб. Це вже вдруге за цей місяць спостерігачі виявляють підозрілу діяльність, пов’язану зі збагаченням.

До слова. Після публікації 19 лютого ядерна служба ООН повідомила, що обговорює з Іраном результати нещодавньої перевірки. У разі необхідності МАГАТЕ проінформує свою раду директорів, йдеться у повідомленні.

Видання закликає звернути на це увагу

У Bloomberg наголошують, що це відбуваються в той момент, коли Іран усе більше ізольований від Заходу, а ядерні переговори зі світовими державами залишаються призупиненими.

Нагадаємо, що США та Європейський Союз посилили санкції проти Ірану через його військову підтримку війни Росії проти України.