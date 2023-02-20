Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на двух высокопоставленных дипломатов. По их словам, существует риск того, что безудержная атомная деятельность Ирана может спровоцировать новый кризис.

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Беспокойство инспекторов МАГАТЭ

В настоящее время эксперты пытаются выяснить, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до 84% чистоты – наивысшего уровня, выявленного инспекторами в стране на сегодняшний день. Его концентрация всего на 6% ниже, чем необходимо для создания ядерной бомбы.

Ранее Иран сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.

Сейчас определяют, сделал ли Иран намеренно, или такая концентрация возникла случайно из-за накопления в сети труб, соединяющих центрифуги для разделения изотопов.

По информации Bloomberg, в этом месяце наблюдатели уже вторично проявляют подозрительную деятельность, связанную с обогащением урана в Иране.

Инспекторы должны определить, умышленно ли Иран изготовил материал, была ли концентрация непреднамеренным накоплением в сети труб. Это уже второй раз за этот месяц наблюдатели проявляют подозрительную деятельность, связанную с обогащением.

К слову. После публикации 19 февраля ядерная служба ООН сообщила, обсуждающий с Ираном результаты недавней проверки В случае необходимости МАГАТЭ проинформирует свой совет директоров, говорится в сообщении.

Издание призывает обратить на это внимание

В Bloomberg подчеркивают, что это происходит в тот момент, когда Иран все больше изолирован от Запада, а ядерные переговоры с мировыми государствами остаются приостановленными.

Напомним, что США и Европейский Союз ужесточили санкции против Ирана из-за его военной поддержки войны России против Украины.