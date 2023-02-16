Иран принимает непосредственное участие в ударах по Украине. Данные, которые перехватила украинская разведка, свидетельствуют, что иранская сторона помогает России не только оружием, но и, очевидно, обеспечивает операторов для "Шахидов", информирует 24 канал.

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Ранее Россия активно атаковала Украину дронами Shahed-131 и Shahed-136. Их Иран поставил стране-террористке еще летом 2022 года.

Что известно о Mohajer-6

Между тем, иранские Mohajer-6 появились в России осенью 2022 года. Впервые их зафиксировали в сентябре прошлого года. Тогда защитники украинского неба сбили его над Черным морем.

Эксперты считают, что Mohajer-6 – значительно сложнее, чем "Шахиды". Радиус действия составляет 200 киллометро. Mohajer-6 может одновременно нести по 4 ракеты класса "воздух – земля".

Mohajer-6 используют для:

ведение разведки;

наблюдение;

рекогностирование;

огневого поражения.

Важно! Характеристики Mohajer-6: максимальный взлетный вес – 600 киллограма; дальность полета – 200 километров; максимальная скорость – 200 километров в час; продолжительность полета – 12 часов.

В то же время Mohajer-6 – неповоротлив и удобен для того, чтобы по нему блестяще отработала ПВО.