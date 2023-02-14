Иран помогает России совершать геноцид. В частности, снабжает страну-террористку оружие. Известно, что в Иране уже модифицируют "Шахиды", которыми Россия атакует территорию Украины.
Обратите внимание Чудо-оружие не поможет россиянам: сможет ли Украина сбивать новые иранские дроны
В то же время в ISW считают, что Иран, очевидно, принимает непосредственное участие в ударах, которые Россия наносит по территории Украины. В ГУР МО перехватили запись, на которой операторы "Шахидов" координировали цели. В ГУР заметили: они общались на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.
В ISW подчеркнули, что не могут на 100% правдиво идентифицировать диалект. В то же время, операторы могут быть операторами из Иранского Курдистана.
Очевидно, что Иран поддерживает Россию не только оружием, но и помогает ей обеспечить операторов для "Шахидов".
Лукашенко собрался в Иран
- Территорию Беларуси Россия активно использует для атаки по Украине. Александр Лукашенко, – самопровозглашенный президент – который активно поддерживающий геноцид украинцев и помогающий Владимиру Путину собрался в Иран.
- Белорусский диктатор хочет установить контакт с иранским режимом.