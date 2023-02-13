Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, украинская система ПВО вышла уже на новый уровень защиты.

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Что объединяет Иран и Россию

Петр Черник сообщил, что Иран, конечно, будет углублять сотрудничество с Россией. Причина в том, что украинская война на самом деле – не только борьба за нашу собственную независимость и выживание.

Это цивилизационная война, война демократий и мировых тираний, которые после разрушения Ялтинской системы международных отношений решили, что могут добиваться своих целей и "щупают" коллективный Запад,

– убежден он.

По его мнению, таким образом определяется, как далеко можно зайти в этом противостоянии.

Новое иранское вооружение

Военный эксперт подчеркнул, что, к сожалению, Иран показал колоссальный технологический рост. Впрочем, вероятно, что за всеми достижениями стоит кто-то другой.

"На мой взгляд, там торчат очень длинные китайские уши", – подчеркнул он.

По его словам, все-таки Иран может обеспечить Россию ударным многократным беспилотником Shahed 129.

Он является точной копией американского MQ-1 Predator и может брать на борт до 4 управляемых авиационных бомб,

– объяснил Черник.

Он подчеркнул, что есть один нюанс.

Смогут ли ВСУ сбивать новый Shahed

Петр Черник объяснил, что для достижения целей новый беспилотник должен заходить в наше воздушное пространство, а только потом сбрасывать бомбы.

Движется эта машина со скоростью до 150 километров, а мы научились перехватывать аэродинамические цели со скоростями от 900 до 1000 километров.

– подчеркнул военный эксперт.

Это очень удобная цель для украинской системы ПВО.

Черник отметил, что это очередное давление информационно-психологического порядка.

"Могут ли они быть применены и в какой-то части даже иметь небольшие успехи? Да, конечно. Однако, да ход войны они однозначно не переломят", - подчеркнул он.

По мнению военного эксперта новый Shahed по размерам напоминает легкий истребитель.

Что касается сбивания таких целей, то мы достигли очень-очень высоких показателей,

– объяснил он.

Поэтому России рассчитывать на высокую эффективность нового оружия все же не следует.

"Это чудо-оружие не поможет россиянам", – убежден Черник.

Он добавил, что системы Patriot для Украины уже в пути, а именно они помогут ВСУ ликвидировать любые цели.

Передача иранских дронов для России