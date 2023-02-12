Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Иран производит около 10 линеек разных типов беспилотников. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о новых иранских дронах

Какое количество этих беспилотников – неизвестно. Иран может продолжить предоставлять свои дроны России, чтобы она атаковала украинские города, отметил Игнат.

Он пояснил, что дроны типа Shahed-136 задаются по курсу и уничтожаются при попадании в направивший его объект. Остальные БПЛА являются ударных типов, которые могут нести бомбы, поражающие цели.

Игнат отметил, что эти беспилотники можно сбивать. "Это обычная воздушная цель, которая может быть сбита еще на подлете к месту, которое оно может поразить", – пояснил спикер.

Как Иран передавал дроны России