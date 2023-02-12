Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що Іран виготовляє близько 10 лінійок різних типів безпілотників. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про нові іранські дрони

Яка кількість цих безпілотників – невідомо. Іран може продовжити надавати свої дрони Росії, аби вона атакувала українські міста, зазначив Ігнат.

Він пояснив, що дрони типу Shahed-136 задаються по курсу та знищуються під час потрапляння в об'єкт, який його направили. Решта БПЛА є ударних типів, які можуть нести бомби, які вражають цілі.

Ігнат зазначив, що ці безпілотники можна збивати. "Це звичайна повітряна ціль, яка може бути збита ще на підльоті до місця, яке воно може уразити", – пояснив речник.

Як Іран передавав дрони Росії