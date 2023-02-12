Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он сообщил, что эффективность украинского ПВО растет, и ракетный террор не приносит россиянам почти никаких результатов.

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Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в ближайшее время, вероятнее всего, нового массированного ракетного удара по Украине не будет, но возможны точечные.

Россия продолжает терроризировать мирное население иранскими дронами Shahed.

По словам Коваленко, информации о поставках новой партии иранских дронов в Россию сейчас нет. Третья партия беспилотников должна приехать в Россию в конце февраля – начале марта, однако нельзя исключать и то, что она уже доставлена.

Темп накопления ракет упал

Россияне сохраняют темп накопления за полторы – две недели до 70 ракет, заметил эксперт.

В январе этот темп накопления был значительно меньше. Вместо 6 – 5 ракет в сутки они накапливали 2 – 3 ракеты,

– добавил Коваленко.

Точно сказать, с чем это связано нельзя, но, возможно, это вызвано логистикой или поставкой контрабандных элементов электроники. Именно это могло затормозить производство ракет Х-101 и крылатых ракет "Калибр".

Коваленко об эффективности российских ракетных ударов: смотреть видео

Эффективность обстрелов уменьшилась

Коваленко подчеркнул, хотя россияне и вернулись к количеству ракет в массированном ударе периода осени 2022 года, эффективность их уменьшилась. В то же время эффективность противовоздушной обороны Украины составляет 88%, поэтому эффективность самого ракетного удара составляет не более 5%, сообщил эксперт.

Несмотря на то, что 12% ракет во время последней массированной атаки попали, это не привело к проблемам электроснабжения, теплоснабжения или водоснабжения, подчеркнул говорящий.

Можем сделать выводы, что эффективность их ударов на сегодняшний день значительно меньше. Будем надеяться, что в дальнейшем она будет только уменьшаться,

– добавил спикер.

Генерация электроэнергии в Украине растет

Министр энергетики Герман Галущенко на днях заявил, что, несмотря на попытки россиян ударить по критической инфраструктуре, генерация электроэнергии в Украине растет. Было запущено еще два энергоблока.

Коваленко отметил, что Одесса больше всего страдала от отключений, в городе могло не быть света 12 часов подряд. Однако во время последнего массированного ракетного удара отключения в регионе происходили по графику.

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