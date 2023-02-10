Одна из российских ракет упала и не сорвалась у автобусной остановки во Львовской области. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

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Что известно о последствиях атаки по Львовщине

В Золочевском районе, недалеко от села Козлов, ракета кафиров упала возле автобусной остановки. Не сорвалось. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием,

– заявил Максим Козицкий.

По его словам, движение для автомобилей и другого транспорта было перекрыто. По словам главы ОВА: