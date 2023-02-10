Одна из российских ракет упала и не сорвалась у автобусной остановки во Львовской области. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
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Что известно о последствиях атаки по Львовщине
В Золочевском районе, недалеко от села Козлов, ракета кафиров упала возле автобусной остановки. Не сорвалось. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием,
– заявил Максим Козицкий.
По его словам, движение для автомобилей и другого транспорта было перекрыто. По словам главы ОВА:
- патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное;
- автомобили, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки. То есть на дорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.