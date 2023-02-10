По данным главы ОВА, следует находиться в укрытиях. СМИ ведь писали о работе ПВО в Винницкой области.

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Что известно о ракетах в сторону Запада

Глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий заявил, что зафиксировали волну ракет в воздушном пространстве Украины.

4 ракеты двигаются на запад страны! Находитесь в укрытиях!

– заявил чиновник.

Он призвал людей беречь себя и близких. Ведь в Винницкой области ориентировочно в 10.29 сообщили о взрывах. Вероятно, сработало ПВО.

Взрывы также раздались на территории Ивано-Франковской области. Звуки взрывов были слышны в Хмельницком ориентировочно в 10:40.