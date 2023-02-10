Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, их осуществили из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Более того, в Днепропетровской области сообщили о взрывах, пишет 24 Канал.
Важно По всей территории Украины – воздушная тревога: существует угроза массированного ракетного удара
Вражеские ракеты в небе Украины
Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, кроме как из вражеской авиации, россияне также обстреливают мирные города Украины с кораблей-носителей ракеты "Калибр".
Противник совершил пуски ракеты! Воздушная тревога будет длинной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО,
– написал он.
Также о запуске ракет сообщили и в Николаевской ОВА. Там подчеркнули, что ожидают до 20 вражеских ракет, а около 9:30 заявили о первых ракетах в небе Украины.
Стоит отметить, что в целом в Украине ожидают запуски уже 40 ракет типа Х101/Калибр.
Взрывы в нескольких областях
После оглашения воздушной тревоги первыми о звуках взрывов сообщили в Кривом Роге, однако предварительно сообщают о работе ПВО.
Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернете. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете,
– написал Александр Вилкул.
Также о работе ПВО сообщили и в Одесской, Полтавской и Киевской областях. В целом, взрывы слышали в ряде областей. Речь идет о:
- Херсонской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Харьковской областях.