Причиной воздушной тревоги стал полет самолета ДРЛО А-50У. Его враг поднимает в небо для того, чтобы узнать цели для удара.

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Враг готовится к массированной атаке

К сожалению, россияне очень непредсказуемы. Так что ожидать ракетного удара можно в любой момент. Так, в 08:30 мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила о том, что в небо над Беларусью подняли самолет ДРЛО А-50У. Его задача – выявлять цели для будущих ракетных атак врага.

Уже в 08:33 мониторинговая группа Monitor сообщила о взлете еще и МиГ-31К. Напоминаем, что это ракетоноситель "Кинжалов". А эти гиперзвуковые ракеты Украине просто нечем сбивать. Именно поэтому и раздаются воздушные тревоги, ведь никто не знает, куда и когда может прилететь.

Как отметил глава Одесской ОВ Максим Марченко, в воздухе находится авиация врага, а в море – ракетоносители "Калибров". По его словам, оккупанты уже осуществили пуски ракет. Он предупредил, что воздушная тревога будет длительной и попросил не игнорировать сирены, оставаясь в укрытиях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что на бортах самолетов стратегической авиации насчитывается около 20 ракет. В 08:40 Monitor добавил, что пуски ракет самолетами Ту-95МС происходили в режиме радиомолчания.

Глава Днепропетровского областного военного совета Николай Лукашук также подтвердил запуск ракет. Он напомнил о правилах безопасности. Кроме того, призвал не снимать и не выкладывать в сеть ничего. Речь идет о работе ПВО, прилетах и прочем, что может сыграть на руку врагу.