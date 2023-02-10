Если в вашей области объявлена тревога – немедленно пройдите в укрытие. Находитесь там до отбоя
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Где прозвучали сирены
По состоянию на 4:10 тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области.
Непрерывная тревога продолжается в Луганской области и во временно оккупированном Крыму.
Россияне атакуют "Калибрами" и С-300
По данным мониторинговой группы Monitor, оккупанты начали ракетную атаку, запустив крылатые ракеты "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма. О взрывах на 4:15 сообщают в Днепропетровской и Запорожской областях.
По предварительной информации, в Запорожской области силы ПВО успешно сбили 2 ракеты. Еще одну ракету, вероятно, сбили на Днепропетровщине. Однако в воздухе зафиксирована еще не менее 1 вражеская ракета.
Массированный удар с С-300 по Харькову.
В то же время, по меньшей мере, 6 взрывов прогремели в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел области и призвал граждан находиться в укрытиях. Вероятно, оккупанты наносят удары ракетами С-300. По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет. В результате вражеских прилетов возникли пожары, в некоторых районах перебои со светом.
В 4.35 мэр города Игорь Терехов сообщил, что под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры, поэтому в Харькове возможны перебои с поставкой воды, тепла и электричества. Информацию о пострадавших уточняют, на местах ли прилетов работают соответствующие службы.
Ночью враг атаковал дронами
Поздним вечером 9 февраля на Востоке прозвучали сирены из-за угрозы атаки дронами. Впоследствии тревоги расползлись на Юг и Центр. Иранские беспилотники были замечены в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. По предварительным данным, по всем целям успешно отработало ПВО.