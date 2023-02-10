Если в вашей области объявлена тревога – немедленно пройдите в укрытие. Находитесь там до отбоя

Обратите внимание Выступление Зеленского в Европарламенте, вопрос истребителей решен: хронология 351 дня войны

Где прозвучали сирены

По состоянию на 4:10 тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Винницкой области.

Непрерывная тревога продолжается в Луганской области и во временно оккупированном Крыму.

Россияне атакуют "Калибрами" и С-300

По данным мониторинговой группы Monitor, оккупанты начали ракетную атаку, запустив крылатые ракеты "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма. О взрывах на 4:15 сообщают в Днепропетровской и Запорожской областях.

По предварительной информации, в Запорожской области силы ПВО успешно сбили 2 ракеты. Еще одну ракету, вероятно, сбили на Днепропетровщине. Однако в воздухе зафиксирована еще не менее 1 вражеская ракета.

Массированный удар с С-300 по Харькову.

В то же время, по меньшей мере, 6 взрывов прогремели в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел области и призвал граждан находиться в укрытиях. Вероятно, оккупанты наносят удары ракетами С-300. По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет. В результате вражеских прилетов возникли пожары, в некоторых районах перебои со светом.

В 4.35 мэр города Игорь Терехов сообщил, что под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры, поэтому в Харькове возможны перебои с поставкой воды, тепла и электричества. Информацию о пострадавших уточняют, на местах ли прилетов работают соответствующие службы.

Ночью враг атаковал дронами

Поздним вечером 9 февраля на Востоке прозвучали сирены из-за угрозы атаки дронами. Впоследствии тревоги расползлись на Юг и Центр. Иранские беспилотники были замечены в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. По предварительным данным, по всем целям успешно отработало ПВО.