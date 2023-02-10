Для своей атаки оккупанты использовали "Шахиды". По Днепропетровщине ударили еще и ракетами. К сожалению, есть попадание в критические объекты двух областей, информирует 24 Канал.
Читайте также 17 прилетов в час: оккупанты устроили самую массированную атаку на Запорожье за всю войну
Что известно о российской атаке на Хмельнитчину
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что оккупанты атаковали область "Шахидами". Около 04:00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет,
– отметил чиновник.
Читайте также Массированная ракетная атака Харькова ночью: россияне хотят, чтобы горожане мерзли без тепла и света
Последствия российской атаки в Хмельницкой области / Фото с телеграмму Гамалия
Атака на Днепропетровщину: есть пострадавший
Руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночь на Днепропетровщине была очень шумной. Сначала около 22 часов 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахидов". К счастью, силы ПВО сбили все вражеские дроны.
Впрочем, дальше россияне не успокоились и на Днепропетровщину полетели ракеты.
В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь, лечиться дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки,
– отметил Лысак.
Кроме того, в Песчанской общине обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Вспыхнул пожар. К счастью, без жертв и пострадавших.
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что к утру 10 февраля враг нанес удар по Никопольскому району. Захватчики попали по территории Покровской общины. В настоящее время обследование территории обстрела продолжается, последствия выясняются. По предварительным данным, без пострадавших.
Обратите внимание Оккупанты готовят новую массированную атаку на Украину - ночью была подготовка, - ОК "Юг"
Ночью 10 февраля российские террористы массированно атаковали Украину: что известно
- Около 4 часов утра 10 февраля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Россияне атаковали крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами С-300. Также была зафиксирована активность авиации.
- Уже через несколько минут сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.
- По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет.
- Российские обстрелы подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Впоследствии он отметил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около десяти взрывов. В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты нанесли по городу массированный удар. Всего за один час в Запорожье было 17 прилетов. По словам Куртева, это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.