Для своей атаки оккупанты использовали "Шахиды". По Днепропетровщине ударили еще и ракетами. К сожалению, есть попадание в критические объекты двух областей, информирует 24 Канал.

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Что известно о российской атаке на Хмельнитчину

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что оккупанты атаковали область "Шахидами". Около 04:00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет,

– отметил чиновник.

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Последствия российской атаки в Хмельницкой области / Фото с телеграмму Гамалия

Атака на Днепропетровщину: есть пострадавший

Руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночь на Днепропетровщине была очень шумной. Сначала около 22 часов 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахидов". К счастью, силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Впрочем, дальше россияне не успокоились и на Днепропетровщину полетели ракеты.

В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь, лечиться дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки,

– отметил Лысак.

Кроме того, в Песчанской общине обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Вспыхнул пожар. К счастью, без жертв и пострадавших.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что к утру 10 февраля враг нанес удар по Никопольскому району. Захватчики попали по территории Покровской общины. В настоящее время обследование территории обстрела продолжается, последствия выясняются. По предварительным данным, без пострадавших.

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