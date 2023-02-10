Как заметил городской голова Харькова, серия ракетных ударов произошла в 4 утра. Отметим, что эта ночь была непростой, ведь враг совершил комбинированную атаку ракетами типа "Калибр", дронами "Шахид", а также ракетами типа С-300.
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Могут быть перебои со светом
Игорь Терехов подчеркнул, что целями российских захватчиков были объекты критической инфраструктуры. По его словам, жители города могут столкнуться с перебоями с электричеством, водо- и теплоснабжением.
Что касается жертв и разрушений, то соответствующую информацию уточняют. Игорь Терехов добавил, что над устранением последствий ракетного удара сейчас работают все городские службы, а также ГСЧС.
Заметим, что за словами главы ОВА Олега Синегубова, в эту ночь зафиксировали около 10 взрывов. Это сейчас вся информация от официальных лиц.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 04:02. Отбой раздался в 05:05. К сожалению, спокойно было недолго. Еще об одной тревоге сообщили уже в 05:32, а уже в 06:06 был очередной отбой. В то же время мы призываем не игнорировать сирены и оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
Украина пока не может сбивать ракеты С-300
Это важный момент, о котором мы не устаем напоминать. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракеты типа С-300 – это средства ПВО. Следовательно, их просто не могут сбивать такие же ракеты. К сожалению, других – у Украины пока нет. Поэтому просто не может уничтожать враждебные цели в воздухе.
Поэтому их нужно уничтожать там, где они находятся,
– подчеркнул он.
Игнатий напомнил, что ракетами С-300 оккупанты периодически бьют по Харьковщине, Николаевской области и в других прифронтовых городах. Эти ракеты способны бить на расстояние до 150 километров. И чем ближе к цели стоят комплексы, тем более точным может быть удар.
Ракеты типа С-300 так же опасны, как те же "Калибры" или другие. Они наносят немалые разрушения, а также лишают жизни мирных жителей Украины. А тот факт, что эти ракеты, созданные для сбивания воздушных целей, используются для наземных атак, – очередная демонстрация того, что Россия – страна-террористка.
Что известно о ночной атаке
- По данным телеграм-канала Monitor, враг запускал крылатые ракеты типа "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма. По состоянию на 04:15 сообщали о взрывы в Днепропетровской и Запорожской областях
- Предварительно в Запорожской области успешно сбили 2 ракеты. Воздушное командование "Восход" сообщило, что ему удалось сбить вражеские цели на Днепропетровщине. Оно также выложило видео, на котором можно увидеть ликвидированный дрон.
- А вот ракетами С-300 оккупанты били также и по Запорожью. По данным секретаря городского совета Анатолия Куртева, зафиксировали 17 прилетов. Он также добавил, что российские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры.