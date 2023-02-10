Как заметил городской голова Харькова, серия ракетных ударов произошла в 4 утра. Отметим, что эта ночь была непростой, ведь враг совершил комбинированную атаку ракетами типа "Калибр", дронами "Шахид", а также ракетами типа С-300.

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Могут быть перебои со светом

Игорь Терехов подчеркнул, что целями российских захватчиков были объекты критической инфраструктуры. По его словам, жители города могут столкнуться с перебоями с электричеством, водо- и теплоснабжением.

Что касается жертв и разрушений, то соответствующую информацию уточняют. Игорь Терехов добавил, что над устранением последствий ракетного удара сейчас работают все городские службы, а также ГСЧС.

Заметим, что за словами главы ОВА Олега Синегубова, в эту ночь зафиксировали около 10 взрывов. Это сейчас вся информация от официальных лиц.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 04:02. Отбой раздался в 05:05. К сожалению, спокойно было недолго. Еще об одной тревоге сообщили уже в 05:32, а уже в 06:06 был очередной отбой. В то же время мы призываем не игнорировать сирены и оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Украина пока не может сбивать ракеты С-300

Это важный момент, о котором мы не устаем напоминать. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракеты типа С-300 – это средства ПВО. Следовательно, их просто не могут сбивать такие же ракеты. К сожалению, других – у Украины пока нет. Поэтому просто не может уничтожать враждебные цели в воздухе.

Поэтому их нужно уничтожать там, где они находятся,

– подчеркнул он.

Игнатий напомнил, что ракетами С-300 оккупанты периодически бьют по Харьковщине, Николаевской области и в других прифронтовых городах. Эти ракеты способны бить на расстояние до 150 километров. И чем ближе к цели стоят комплексы, тем более точным может быть удар.

Ракеты типа С-300 так же опасны, как те же "Калибры" или другие. Они наносят немалые разрушения, а также лишают жизни мирных жителей Украины. А тот факт, что эти ракеты, созданные для сбивания воздушных целей, используются для наземных атак, – очередная демонстрация того, что Россия – страна-террористка.

Что известно о ночной атаке