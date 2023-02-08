Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Также одна ракета ударила по Центральному парку культуры и отдыха имени Горького

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Город слышал 6 громких взрывов

С начала лета 2022 года не было таких ракетных ударов по городу. Харьковчане около 23 часов услышали 6 громких обстрелов.

Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова.

"Туда устроили ударили 4 ракетами. Есть разрушение здания. Ночью произошел пожар, который ликвидировали наши спасатели", – сказала Анна Черненко.

Корреспондентка рассказала об обстрелах Харькова: смотрите видео

Прилет по Центральному парку

Анна Черненко вспомнила, что недавно общалась с прес-секретарем Центрального парка имени Горького и говорила с ним об ударах, которые были в апреле 2022 года.

"Это не первый прилет. В апреле били. Тогда сильно пострадали аттракционы, было сожжено несколько коммерческих домиков, кафе. Тогда было 70 ударов РСЗО по парку", - отметила корреспондентка.

Также было повреждено около двух десятков аттракционов, 5 из них – серьезно. Многие аттракционы починили.

В ночь на 8 февраля был уже второй удар по Центральному парку культуры и отдыха Горького.

Обстрелы Харьковской области

В течение суток россияне били ракетами по населенным пунктам области. По данным корреспондентки, в Волчанске погибла 70-летняя женщина, а 16-летняя ранена.

Сейчас есть информация о том, что из-за обстрела в Волчанске пострадала городская больница. Там произошел пожар,

– сообщила Черненко.

Кроме того, один из осколков попал в машину скорой помощи, которая везла пациента. К счастью, пострадавших нет.

Ракетные удары по Харькову