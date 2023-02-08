Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Також одна ракета вдарила по Центральному парку культури та відпочинку імені Горького.

До теми Шість прильотів по Харкову: пізно ввечері окупанти атакували центр міста

Місто чуло 6 гучних вибухів

Від початку літа 2022 року не було таких ракетних ударів по місту. Харків’яни близько 23 години почули 6 гучних обстрілів.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству у Київському районі Харкова.

"Туди вгатили 4 ракети. Є руйнування будівлі. Вночі сталася пожежа, яку ліквідували наші рятувальники", – сказала Анна Черненко.

Кореспондентка розповіла про обстріли Харкова: дивіться відео

Прильот по Центральному парку

Анна Черненко пригадала, що нещодавно спілкувалась із речником Центрального парку імені Горького та говорила з ним про удари, які були у квітні 2022 року.

"Це не перший прильот. У квітні били. Тоді сильно постраждали атракціони, було спалено кілька комерційних будиночків, кав’ярень. Станом на тоді було аж 70 ударів РСЗВ по парку", – зауважила кореспондентка.

Також тоді було пошкоджено близько двох десятків атракціонів, 5 з них – серйозно. Багато атракціонів полагодили.

У ніч на 8 лютого був вже другий удар по Центральному парку культури та відпочинку імені Горького.

Обстріли Харківської області

Протягом доби росіяни били ракетами по населеним пунктам області. За даними кореспондентки, у Вовчанську загинула 70-річна жінка, а 16-річна – поранена.

Зараз маємо інформацію про те, що через обстріл у Вовчанську постраждала міська лікарня. Там сталась пожежа,

– повідомила Черненко.

Крім того, один з осколків влучив у машину швидкої допомоги, яка везла пацієнта. На щастя, постраждалих нема.

Ракетні удари по Харкову