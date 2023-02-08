Чи є постраждалі – поки невідомо. Вже з’явилися кадри з місця події.

До теми Шість прильотів по Харкову: пізно ввечері окупанти атакували центр міста

Як виглядає місце прильоту у Харкові

Як повідомив мер Ігор Терехов, вночі під ударом окупантів також опинився Центральний парк.



Окупанти вдарили по Харкову / фото Ігор Терехов



Загарбники обстріляли Центральний парк Харкова / фото Ігор Терехов



Як виглядає місце удару / фото Ігор Терехов



У Харкові зафіксували шість прильотів / фото Ігор Терехов

Загалом відомо про шість прильотів по Харкову. Удари зафіксували по промисловому об'єкту у Київському районі міста.

За словами міського голови, на місці одного з прильотів виникла пожежа.

Харків часто опиняється під ракетним ударом