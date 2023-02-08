Чи є постраждалі – поки невідомо. Вже з’явилися кадри з місця події.
До теми Шість прильотів по Харкову: пізно ввечері окупанти атакували центр міста
Як виглядає місце прильоту у Харкові
Як повідомив мер Ігор Терехов, вночі під ударом окупантів також опинився Центральний парк.
Окупанти вдарили по Харкову / фото Ігор Терехов
Загарбники обстріляли Центральний парк Харкова / фото Ігор Терехов
Як виглядає місце удару / фото Ігор Терехов
У Харкові зафіксували шість прильотів / фото Ігор Терехов
Загалом відомо про шість прильотів по Харкову. Удари зафіксували по промисловому об'єкту у Київському районі міста.
За словами міського голови, на місці одного з прильотів виникла пожежа.
Харків часто опиняється під ракетним ударом
- 5 лютого загарбники здійснювали ракетний удар по Харкову й області. Тоді надійшли повідомлення про приліт у центральну частину міста. Мовилося про удар ракетами типу С-300.
- Як виявилось, тоді окупанти поцілили також у Київський район.
- Також 5 лютого росіяни двома ракетами С-300 вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.
- Окрім цього, російські окупанти ввечері 29 січня атакували Київський район Харкова. Обстріл сильно пошкодив житловий будинок.
- У ДСНС повідомляли, що внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 осіб – поранені.
- За даними місцевих мешканців, вибило вікна навіть неподалік удару. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, троє постраждалих мають легкі ушкодження.