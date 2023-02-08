Чи є постраждалі – поки невідомо. Вже з’явилися кадри з місця події.

До теми Шість прильотів по Харкову: пізно ввечері окупанти атакували центр міста

Як виглядає місце прильоту у Харкові

Як повідомив мер Ігор Терехов, вночі під ударом окупантів також опинився Центральний парк.


Окупанти вдарили по Харкову / фото Ігор Терехов


Загарбники обстріляли Центральний парк Харкова / фото Ігор Терехов


Як виглядає місце удару / фото Ігор Терехов


У Харкові зафіксували шість прильотів / фото Ігор Терехов

Загалом відомо про шість прильотів по Харкову. Удари зафіксували по промисловому об'єкту у Київському районі міста.

За словами міського голови, на місці одного з прильотів виникла пожежа.

Харків часто опиняється під ракетним ударом

  • 5 лютого загарбники здійснювали ракетний удар по Харкову й області. Тоді надійшли повідомлення про приліт у центральну частину міста. Мовилося про удар ракетами типу С-300.
  • Як виявилось, тоді окупанти поцілили також у Київський район.
  • Також 5 лютого росіяни двома ракетами С-300 вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.
  • Окрім цього, російські окупанти ввечері 29 січня атакували Київський район Харкова. Обстріл сильно пошкодив житловий будинок.
  • У ДСНС повідомляли, що внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 осіб – поранені.
  • За даними місцевих мешканців, вибило вікна навіть неподалік удару. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, троє постраждалих мають легкі ушкодження.