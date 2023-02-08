Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Уже появились кадры с места происшествия.

К теме Шесть прилетов по Харькову: поздно вечером оккупанты атаковали центр города

Как выглядит место прилета в Харькове

Как сообщил мэр Игорь Терехов, ночью под ударом оккупантов также оказался Центральный парк.


Оккупанты ударили по Харькову / фото Игорь Терехов


Захватчики обстреляли Центральный парк Харькова / фото Игорь Терехов


Как выглядит место удара / фото Игорь Терехов


В Харькове зафиксировали шесть прилетов / фото Игорь Терехов

Всего известно о шести прилетах по Харькову. Удары были зафиксированы по промышленному объекту в Киевском районе города.

По словам городского головы, на месте одного из прилетов возник пожар.

Харьков часто оказывается под ракетным ударом

  • 5 февраля захватчики совершали ракетный удар по Харькову и области. Тогда поступили сообщения о прилете в центральную часть города. Речь шла об ударе ракетами типа С-300.
  • Как оказалось, тогда оккупанты попали также в Киевский район.
  • Также 5 февраля россияне двумя ракетами С-300 ударили по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова.
  • Кроме этого, российские оккупанты вечером 29 января атаковали Киевский район Харькова. Обстрел сильно повредил жилой дом.
  • В ГСЧС сообщали, что в результате очередного ракетного удара оккупантов погибла пожилая женщина, 3 человека – ранены.
  • По данным местных жителей, выбило окна даже неподалеку от удара. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, трое пострадавших имеют легкие повреждения.