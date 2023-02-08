Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Уже появились кадры с места происшествия.

К теме Шесть прилетов по Харькову: поздно вечером оккупанты атаковали центр города

Как выглядит место прилета в Харькове

Как сообщил мэр Игорь Терехов, ночью под ударом оккупантов также оказался Центральный парк.



Оккупанты ударили по Харькову / фото Игорь Терехов



Захватчики обстреляли Центральный парк Харькова / фото Игорь Терехов



Как выглядит место удара / фото Игорь Терехов



В Харькове зафиксировали шесть прилетов / фото Игорь Терехов

Всего известно о шести прилетах по Харькову. Удары были зафиксированы по промышленному объекту в Киевском районе города.

По словам городского головы, на месте одного из прилетов возник пожар.

Харьков часто оказывается под ракетным ударом