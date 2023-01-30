Последствия прилета показали спасатели и областная прокуратура. Какие последствия очередной атаки россиян читайте в тексте 24 Канала.

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Что известно о последствиях атаки по Харькову

В результате очередного ракетного удара кафиров погибла пожилая женщина, 3 человека - ранены,

– рассказали в ГСЧС.

Там также сообщили, что российская ракета (предварительно – С-300) попала в четырехэтажный жилой дом.

Последствия ракетного удара в Харькове / Фото ГСЧС