Наслідки прильоту показали рятувальники та обласна прокуратура. Які наслідки чергової атаки росіян – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що відомо про наслідки атаки по Харкову

Внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 людей – поранені,

– розповіли в ДСНС.

Там також повідомили, що російська ракета (попередньо – С- 300) орієнтовно о 23 годині 29 січня влучила у чотириповерховий житловий будинок у центральній частині Харкова.

Наслідки ракетного удару в Харкові / Фото ДСНС

Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців – поранені, – розповіли в ДСНС.