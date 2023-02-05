Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Россияне продолжают свою террористическую тактику, направленную против мирного населения.

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Правоохранительные органы и власть убеждены, что удар по учебному заведению – это очередной акт запугивания и террора.

Россияне хотят сломать боевой дух харьковчан

Враг пытается повлиять на местное население и запугать.

Говорят, что это очередной теракт по городу, чтобы сломать боевой дух, чтобы отвлекать наших военных, заставить их волноваться.

– добавила Черненко.

Корреспондент подчеркнула, что на территории университета нет никаких военных объектов, там находятся только корпуса учебного заведения, а рядом расположены жилые дома.

Известно, что на место разрушений приходили внука и правнука архитектора Алексея Бекетова, в честь которого назван университет. Они сообщили, что здания, которые являются наследием архитектора, восстановятся, главное, чтобы были живы люди.

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