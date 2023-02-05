К сожалению, в результате попадания ранились люди. По данным Харьковской областной прокуратуры, атаковали город ракетами С-300, информирует 24 Канал.

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Какие последствия атаки по Харькову

По данным следствия, 5 февраля 2023 года около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харькова,

– рассказали в прокуратуре.

По их данным, российские захватчики попали:

одной ракетой – в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесли серьезные разрушения;

второй – возле жилого дома.

В результате атаки по вузу пострадал охранник, в результате удара по жилому дому – жители – 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

Россия атаковала Харьков 5 февраля / Фото Анны Черненко для 24 Канала

Из-за атаки Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование дела по факту нарушения законов и обычаев войны.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области России.

Россияне атаковали центр Харькова, повредили дома, ранили людей / Фото прокуратуры и Олега Синегубова

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Что известно об атаке по Харькову