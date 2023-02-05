Мэр Харькова сообщил, что на месте прилета вспыхнул пожар. Огонь охватил один из жилых домов.

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К сожалению, пострадал по меньшей мере один человек.

Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. В настоящее время известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке,

– заявил Терехов.

Уже в 09:14 Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до 3 человек. Женщину госпитализировали с осколочным ранением. Кроме того, двоим пострадавшим мужчинам оказали помощь на месте.

Синегубов добавил, что данные о пострадавших пока уточняются. На месте прилета работают все необходимые экстренные службы.

Важно! Воздушную тревогу на территории Харькова объявили в 08:20. Уже в 08:54 сообщили об отбое.

Синегубов рассказал, что прилет был зафиксирован в центральной части города. По предварительным данным, враг атаковал Харьков ракетами С-300.

Люди просят оперативно реагировать на воздушные тревоги. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.