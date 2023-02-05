Мэр Харькова сообщил, что на месте прилета вспыхнул пожар. Огонь охватил один из жилых домов.
Обратите внимание Дом был заселен на 15%, – Кириленко об обстреле дома в Краматорске
К сожалению, пострадал по меньшей мере один человек.
Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. В настоящее время известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке,
– заявил Терехов.
Уже в 09:14 Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до 3 человек. Женщину госпитализировали с осколочным ранением. Кроме того, двоим пострадавшим мужчинам оказали помощь на месте.
Синегубов добавил, что данные о пострадавших пока уточняются. На месте прилета работают все необходимые экстренные службы.
Синегубов рассказал, что прилет был зафиксирован в центральной части города. По предварительным данным, враг атаковал Харьков ракетами С-300.
Люди просят оперативно реагировать на воздушные тревоги. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.