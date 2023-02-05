Мер Харкова повідомив, що на місці прильоту спалахнула пожежа. Вогонь охопив один із житлових будинків.

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Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину,

– заявив Терехов.

Вже о 09:14 Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 3 людей. Жінку госпіталізували з осколковим пораненням. Окрім того, двом постраждалим чоловікам надали допомогу на місці.

Синєгубов додав, що дані про постраждалих наразі уточнюють. На місці прильоту працюють усі необхідні екстрені служби.

Важливо! Повітряну тривогу на території Харкова оголосили о 08:20. Вже о 08:54 сповістили про відбій.

Синєгубов розповів, що приліт зафіксували у центральній частині міста. За попередніми даними, ворог атакував Харків ракетами С-300.

Людей просять оперативно реагувати на повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.