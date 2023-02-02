2 лютого начальник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі новинного телемарафону повідомив, що будинок, по якому вдарили росіяни, був заселений на 15%. Про це пише 24 Канал.
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Кириленко закликає людей евакуюватися
Будинки, по яких вдарили росіяни, у центру міста. Вони забезпечені газопостачанням і теплопостачанням, тож там ще проживають люди.
Він наголосив, що наразі через російські обстріли ніхто не може забезпечити жителям Донецької області абсолютну безпеку. Тож зберегти й врятувати собі життя можна шляхом переміщення в більш безпечні регіони.
Павло Кириленко додав, що якби у будинку, по якому у ніч на 2 лютого вдарили окупанти, проживало б більше людей, кількість жертв могла б бути значно вищою.
Така, вибачте, "відносно мала" кількість жертв, це через те, що будинок був заселений на 15%. Тобто більша частина жителів виїхала,
– сказав він.
При цьому він повідомив, що після останніх обстрілів почалась активніша евакуація з району.
Що варто знати про цинічний обстріл Краматорська
- Ввечері 1 лютого росіяни вдарили "Іскандером" по центру Краматорська. Ракета влучила в житловий будинок, унаслідок чого є 3 загиблих та щонайменше 21 поранений, 8 з яких госпіталізували.
- Завали розчищено на 85% – залишились цокольні поверхи. У будинку точно перебувала 1 жінка, яка зараз вважається зниклою безвісти.
- 2 лютого окупанти знову цинічно завдали удару по центру міста. Снаряд прилетів за 100 метрів від дитячої лікарні.
- На жаль, не обійшлося без поранених. Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих, 1 людина у важкому стані.