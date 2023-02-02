2 февраля начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире новостного телемарафона сообщил, что здание, по которому ударили россияне, было заселено на 15%. Об этом пишет 24 Канал.

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Кириленко призывает людей эвакуироваться

Дома, по которым ударили россияне, находится в центре города. Они обеспечены газоснабжением и теплоснабжением, там еще проживают люди.

Он подчеркнул, что из-за российских обстрелов никто не может обеспечить жителям Донецкой области абсолютную безопасность. Так что сохранить и спасти себе жизнь можно путем перемещения в более безопасные регионы.

Павел Кириленко добавил, что если бы в доме, по которому в ночь на 2 февраля ударили оккупанты, проживало бы больше людей, количество жертв могло быть значительно выше.

Такое, извините, "относительно малое" количество жертв, это потому, что дом был заселен на 15%. То есть большая часть жителей уехала,

– сказал он.

При этом он сообщил, что после последних обстрелов началась более активная эвакуация из района.

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