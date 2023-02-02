2 февраля начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире новостного телемарафона сообщил, что здание, по которому ударили россияне, было заселено на 15%. Об этом пишет 24 Канал.
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Кириленко призывает людей эвакуироваться
Дома, по которым ударили россияне, находится в центре города. Они обеспечены газоснабжением и теплоснабжением, там еще проживают люди.
Он подчеркнул, что из-за российских обстрелов никто не может обеспечить жителям Донецкой области абсолютную безопасность. Так что сохранить и спасти себе жизнь можно путем перемещения в более безопасные регионы.
Павел Кириленко добавил, что если бы в доме, по которому в ночь на 2 февраля ударили оккупанты, проживало бы больше людей, количество жертв могло быть значительно выше.
Такое, извините, "относительно малое" количество жертв, это потому, что дом был заселен на 15%. То есть большая часть жителей уехала,
– сказал он.
При этом он сообщил, что после последних обстрелов началась более активная эвакуация из района.
Что стоит знать о циничном обстреле Краматорска
- Вечером 1 февраля россияне ударили "Искандером" по центру Краматорска. Ракета попала в жилой дом, в результате чего 3 погибших и по меньшей мере 21 ранены, 8 из которых госпитализировали.
- Завалы расчищены на 85% – остались цокольные этажи. В доме точно находилась 1 женщина, которая сейчас считается пропавшей без вести.
- 2 февраля оккупанты снова цинично нанесли удар по центру города. Снаряд прилетел в 100 метрах от детской больницы.
- К сожалению, не обошлось без раненых. Сейчас известно о по меньшей мере 6 пострадавших, 1 человек в тяжелом состоянии.