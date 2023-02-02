Спасатели по состоянию на 15.30 еще разбирали завалы. Из четырехэтажного дома было вывезено около 600 тонн строительных обломков. В фоторепортаже 24 канала смотрите кадры, что происходит на месте атаки.

К теме Разбирали завалы, когда началась новая атака: фоторепортаж 24 канала из Краматорска

"Прилет" по жилому дому

оккупанты вечером 1 февраля ударили баллистической ракетой по центру Краматорска. Она попала в жилой дом. Из-под завалов слышали крики людей, просили о спасении. К сожалению, погибли по меньшей мере 3 человека. Кроме того, полностью уничтожена многоэтажка в центре города.



Подъезда нет / Фото 24 канала

Пострадали 22 человека, из них 8 – госпитализированы в больницу. За их жизнь сражаются медики.

Известно, что террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К". Чтобы разобрать завалы, привлекли 161 человека и 42 единицы техники. Спасатели непрерывно работали, но вынуждены были бросить на время свою работу и прятаться от нового удара.



Привлекли более 160 спасателей / Фото 24 Канала

Оккупанты прекрасно знали, что сейчас у дома находится много людей – военных, журналистов, спасателей. Потому 3 февраля цинично запустили новую ракету.

Удар по дому в Краматорске / Фото 24 Канала:

Президент Владимир Зеленский еще вечером отреагировал на теракт в Краматорске. Он констатировал, что этот инцидент – часть ежедневной реальности жизни украинцев. Украина борется против государства, олицетворяющего всемирное зло.