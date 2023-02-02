Рятувальники станом на 15:30 ще розбирали завали. З чотириповерхового будинку вивезли близько 600 тонн будівельних уламків. У фоторепортажі 24 каналу дивіться кадри, що відбувається на місці атаки.

До теми Розбирали завали, коли почалася нова атака: фоторепортаж 24 каналу з Краматорська

"Приліт" по житловому будинку

Окупанти ввечері 1 лютого вдарили балістичною ракетою по центру Краматорська. Вона влучила в житловий будинок. З-під завалів чули крики людей, які просили про порятунок. На жаль, загинули щонайменше 3 людини. Крім того, повністю знищена багатоповерхівка у центрі міста.



Під'їзду немає / Фото 24 каналу

Постраждали 22 особи, з них 8 – госпіталізували до лікарні. За їх життя борються медики.

Відомо, що терористи завдали удару ракетою "Іскандер-К". Аби розібрати завали, залучили 161 особу та 42 одиниці техніки. Рятувальники безперервно працювали, але змушені були покинути на певний час свою роботу та ховатися від нового удару.



Залучили понад 160 рятувальників / Фото 24 Каналу

Окупанти чудово знали, що зараз біля будинку перебуває багато людей – військових, журналістів, рятувальників. Тому 3 лютого цинічно запустили нову ракету.

Удар по будинку в Краматорську / Фото 24 Каналу:

Президент Володимир Зеленський ще ввечері відреагував на теракт у Краматорську. Він констатував, що цей інцидент – це частина щоденної реальності життя українців. Україна бореться проти держави, яка уособлює всесвітнє зло.