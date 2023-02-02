Цього разу ракетою вдарили за 100 метрів від дитячої лікарні, неподалік зруйнованого вчорашньою атакою будинку. Що відбувається у Краматорську – дивіться у фоторепортажі 24 Каналу.

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Повторна атака Краматорська: окупанти вдарили поблизу зруйнованого напередодні будинку

Вдень 2 лютого російські загарбники, які напередодні вчинили черговий злочин проти людства – поцілили ракетою по житловому будинку Краматорська, знову завдали удару по центру міста.

Окупанти вдень 2 лютого повторно атакували Краматорськ / Фото 24 Каналу

Рятувальники, які безперервно розбирали завали, щоб врятувати життя постраждалим, змушені були покинути на певний час свою роботу та ховатися від терору загарбників.

Рятувальники ховаються від обстрілу біля зруйнованого напередодні будинку / Фото 24 Каналу

Окупанти чудово знали, що зараз біля завалів перебуває багато людей – військових, журналістів, рятувальників. Тому цинічно запустили туди ракету.

Українські військові надають першу допомогу постраждалій / Фото 24 Каналу

24 Канал повідомляє про щонайменше 5 постраждалих / Фото 24 Каналу

На щастя, великих втрат вдалося уникнути – ворог, за попередньою інформацією, бив радянськими С-300, які не найточніші для наземних ударів. Однак ця ситуація вкотре доводить, що Росія є країною-терористкою, головна мета якої – завдати якомога більше страждань, горя та руйнувань українцям.

Видно пожежу та багато диму, є пошкоджені будівлі / Фото 24 Канал

Очевидці передають, що їм позакладало вуха, адже ракета влучила неподалік. Нагадаємо, що це вже другий приліт у Краматорську за сьогодні, вчора їх було 4.

Удар по центру Краматорська 2 лютого / Фото 24 Каналу

До слова, іноземні журналісти, які приїхали у Краматорськ, щоб показати наслідки вчорашньої трагедії, потрапили під черговий обстріл. Вони заховалися за рогом одного з будинку, проте продовжили виконувати свою роботу, щоб весь світ міг бачити, як саме виглядає "русскій мір".

Журналісти потрапили під ракетний обстріл у Краматорську / Фото 24 Каналу

Вочевидь, на тлі масштабної передачі зброї Україні, росіяни тільки посилять свої напади. Через це інтенсивність атак може зрости.

Потрощена окупантами автівка в центрі Краматорська / Фото 24 Каналу

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