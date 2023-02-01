Російська атака зруйнувала частину будинку. За попередніми даними удар забрав життя щонайменше 2 мирних мешканців.

Зверніть увагу У Краматорську росіяни вдарили ракетою по житловому будинку: під завалами – люди

Наслідки ворожого теракту

Окупанти вкотре здійснили теракт та вчинили воєнний злочин, вдаривши ракетою по житловому будинку в Краматорську на Донеччині. Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 21:55.

Станом на 23:30 у місті триває розбір завалів будинку. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Уже відомо про щонайменше 2 загиблих та 7 поранених унаслідок чергового теракту загарбників.

Наслідки удару по Краматорську / Фото "Радіо Свобода"

Пропагандисти почали поширювати жалюгідний фейк про "ракету ППО", яка буцімто спричинила руйнування, у найкращих традиціях своєї пропаганди. Таким фейком росіяни намагаються виправдати вбивство українців.

Розбір завалів у Краматорську: дивіться відео