Увечері 1 лютого мер Краматорська повідомив, що окупанти атакували житловий будинок у населеному пункті. Власне, Олександр Гончаренко лаконічно констатував, що стався ворожий обстріл і є поранені. Також про деталі цього інциденту розповіли місцеві телеграм-канали, – інформує 24 Канал.

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Ворог продовжує воювати зі звичайними українцями

Згодом глава Донецької ОВА Павло Кириленко написав у своєму телеграм-каналі, що станом на 23:30 відомо про щонайменше 2 загиблих і 7 поранених. Він також повідомив, що на місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Вони розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди.

Дві години тому (близько 21:30, 1 лютого – 24 Канал) російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували,

– заакцентував очільник області.

Також місцеві пабліки зазначають, що російські загарбники знищили два під'їзди багатоповерхівки.

Обстріл житлового будинку в Краматорську: фото зі соцмереж

Зверніть увагу! ЗМІ вдалось дізнатись, що в результаті обстрілу від вибухової хвилі постраждала також будівля дитячої лікарні – звідти повилітали шибки та був пошкоджено дах.

Реакція української влади на цей теракт

О 23:28, 1 лютого глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію. Він вкотре наголосив, що Росія є терористичною державою.

Краматорськ. Черговий теракт злочинців і терористів з Росії,

– написав він.

При тому Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що почерк терористів – незмінний. Омбудсман згадав про знищений росіянами житловий будинок в Дніпрі 14 січня.



Що робити у разі завалу будинку / Картинка 24 Каналу

Нагадаємо, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 46 людей, а ще 80 – було поранено. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Однак також, за його словами, рятувальникам вдалось зберегти життя 39 людям.