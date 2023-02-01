Вечером 1 февраля мэр Краматорска сообщил, что оккупанты атаковали жилой дом в населенном пункте. Собственно, Александр Гончаренко лаконично констатировал, что произошел вражеский обстрел и ранены. Также о деталях этого инцидента рассказали местные телеграм-каналы, – информирует 24 Канал.

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Враг продолжает воевать с обычными украинцами

Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко написал в своем телеграм-канале, что по состоянию на 23:30 известно по меньшей мере о 2 погибших и 7 раненых. Он также сообщил, что на месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Они разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди.

Два часа назад (около 21:30, 1 февраля – 24 Канал) российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили,

– акцентировал руководитель области.

Также местные паблики отмечают, что российские захватчики уничтожили два подъезда многоэтажки.

Обстрел жилого дома в Краматорске: фото из соцсетей

Обратите внимание! СМИ удалось узнать, что в результате обстрела от взрывной волны пострадало также здание детской больницы – оттуда вылетели стекла и была повреждена крыша.

Реакция украинской власти на этот теракт

В 23:28, 1 февраля глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия является террористическим государством.

Краматорск. Очередной теракт преступников и террористов из России,

– написал он.

При этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что почерк террористов – неизменен. Омбудсмен упомянул об уничтоженном россиянами жилого дом в Днепре 14 января.



Что делать в случае завала дома / Картинка 24 Канала

Напомним, что в результате удара по многоэтажке в Днепре погибли 46 человек, а еще 80 были ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Однако также, по его словам, спасателям удалось сохранить жизнь 39 людям.