Відомо, що ця трагедія сталася близько 21:30, 1 лютого, та під завалами будинку опинились мирні громадяни. За словами глави держави, цей інцидент є черговим доказом того, що Україна межує з державою, що уособлює світове зло.
Читайте також У Краматорську розбирають завали зруйнованого будинку: моторошні фото
Є загиблі та поранені
Як зазначив Зеленський, цей обстріл багатоповерхівки є не повторенням історії, а щоденною реальністю, з якою, на жаль, змушені стикатись українці через війну.
Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом,
– констатував він.
Водночас він констатував, що наша держава мусить здолати російських загарбників, аби звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій.
Окрім того, Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та пообіцяв, що всіх винних обов'язково притягнуть до відповідальності – себто на помилування вони не заслуговують.
Що робити у разі завалу будинку / Картинка 24 Каналу
Удар по житловому будинку в Дніпрі
До цієї теми нагадаємо, що 14 лютого росіяни обстріляли Дніпро та влучили крилатою ракетою Х-22 у багатоповерхівку міста:
- через це багато людей загинуло, – власне, йдеться про 46 жертв внаслідок цього теракту та ще близько 70 поранених осіб;
- згодом СБУ оголосила про підозру командиру авіаполку Росії полковнику Олегу Тимошину – саме за його наказом окупанти вдарили по багатоповерхівці.