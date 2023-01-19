Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко 14 січня приблизно о 16:00 розповів, що ворожа ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. 2 під'їзди просто впали, поховавши людей під завалами.
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Постраждала не може говорити про вибух
Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко поділився спогадами однієї з постраждалих у російському теракті в Дніпрі.
Нехай моє життя стане таким, яким було раніше… Вона під завалами попрощалася із життям і думала лише про дитину та чоловіка. Катя, 27-річна жінка, яка пережила прямий ракетний вибух в Дніпрі. Майже добу перебувала під завалами,
– написав лікар.
Він додав, що жінка змогла дотягнутися до телефону та відповісти на дзвінок мами. Рятувальники зробили неможливе – дістали її з-під десятків тон будівельних уламків.
"Про вибух говорити не може, одразу плаче. Попросив написати – рука тремтить, думки тільки про близьких. Спілкується із психологом. Коли доставили до Мечникова, температура тіла ледь дотягнула до 31 градуса. Садна на руках і тілі нагадують про трагедію", – зазначив Риженко.
Катерина отримала багато ліків у реанімації. Колір її обличчя із сіро-землистого вже став рожевим.
"Намагається навіть усміхатися. Всі від неї приховують правду, але її душу приховати неможливо", – підсумував медик.
Постраждала написала, що пам'ятає про вибух / Фото Сергія Риженка
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Росіяни убили 45 людей
- Зауважимо, що 17 січня завершилися рятувально-пошукові роботи у Дніпрі. Вони тривали 69 годин. Наразі відомо про 45 людей, чиє життя забрав ворог. Серед них – 6 маленьких українців.
- За словами мера Бориса Філатова, кількість жертв може зрости. Він припускає, що їх може бути понад 50. Це пов'язано з тим, що деякі тіла внаслідок вибуху могли буквально "випаруватися".
- Очільник Національної поліції Ігор Клименко розповідав, що наразі відомо про 15 тіл, які не вдалося ідентифікувати.