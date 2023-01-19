Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко 14 січня приблизно о 16:00 розповів, що ворожа ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. 2 під'їзди просто впали, поховавши людей під завалами.

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Постраждала не може говорити про вибух

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко поділився спогадами однієї з постраждалих у російському теракті в Дніпрі.

Нехай моє життя стане таким, яким було раніше… Вона під завалами попрощалася із життям і думала лише про дитину та чоловіка. Катя, 27-річна жінка, яка пережила прямий ракетний вибух в Дніпрі. Майже добу перебувала під завалами,

– написав лікар.

Він додав, що жінка змогла дотягнутися до телефону та відповісти на дзвінок мами. Рятувальники зробили неможливе – дістали її з-під десятків тон будівельних уламків.

"Про вибух говорити не може, одразу плаче. Попросив написати – рука тремтить, думки тільки про близьких. Спілкується із психологом. Коли доставили до Мечникова, температура тіла ледь дотягнула до 31 градуса. Садна на руках і тілі нагадують про трагедію", – зазначив Риженко.

Катерина отримала багато ліків у реанімації. Колір її обличчя із сіро-землистого вже став рожевим.

"Намагається навіть усміхатися. Всі від неї приховують правду, але її душу приховати неможливо", – підсумував медик.



Постраждала написала, що пам'ятає про вибух / Фото Сергія Риженка

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