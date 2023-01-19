Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко 14 января примерно в 16:00 рассказал, что вражеская ракета попала в многоэтажку в Днепре. 2 подъезда просто упали, похоронив людей под завалами.

К теме Эти ракеты били по Сергеевке и Кременчугу: в Офисе Генпрокурора назвали полк, атаковавший Днепр

Пострадавшая не может говорить о взрыве

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко поделился воспоминаниями одной из пострадавших в российском теракте в Днепре.

Пусть моя жизнь станет такой, какой была раньше… Она под завалами попрощалась с жизнью и думала только о ребенке и муже. Катя, 27-летняя женщина, пережившая прямой ракетный взрыв в Днепре. Почти сутки находилась под завалами,

– написал врач.

Он добавил, что женщина смогла дотянуться до телефона и ответить на звонок матери. Спасатели сделали невозможное – достали ее из-под десятков тонн строительных обломков.

"О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать – рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом. Когда доставили в Мечникова, температура тела едва дотянула до 31 градуса. Садина на руках и теле напоминают о трагедии", – отметил Рыженко.

Екатерина получила много лекарств в реанимации. Цвет ее лица из серо-землистой уже стал розовым.

"Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", – подытожил медик.



Пострадавшая написала, что помнит о взрыве / Фото Сергея Рыженко

Заметьте Застряла на высоте в разрушенной квартире: в Днепре спасли героиню фото, шокировавшее сеть

Россияне убили 45 человек