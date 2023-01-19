Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко 14 января примерно в 16:00 рассказал, что вражеская ракета попала в многоэтажку в Днепре. 2 подъезда просто упали, похоронив людей под завалами.
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Пострадавшая не может говорить о взрыве
Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко поделился воспоминаниями одной из пострадавших в российском теракте в Днепре.
Пусть моя жизнь станет такой, какой была раньше… Она под завалами попрощалась с жизнью и думала только о ребенке и муже. Катя, 27-летняя женщина, пережившая прямой ракетный взрыв в Днепре. Почти сутки находилась под завалами,
– написал врач.
Он добавил, что женщина смогла дотянуться до телефона и ответить на звонок матери. Спасатели сделали невозможное – достали ее из-под десятков тонн строительных обломков.
"О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать – рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом. Когда доставили в Мечникова, температура тела едва дотянула до 31 градуса. Садина на руках и теле напоминают о трагедии", – отметил Рыженко.
Екатерина получила много лекарств в реанимации. Цвет ее лица из серо-землистой уже стал розовым.
"Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", – подытожил медик.
Пострадавшая написала, что помнит о взрыве / Фото Сергея Рыженко
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Россияне убили 45 человек
- Отметим, что 17 января завершились спасательно-розыскные работы в Днепре. Они продолжались 69 часов. Пока известно о 45 людях, чью жизнь унес враг. Среди них – 6 маленьких украинцев.
- По словам мэра Бориса Филатова, количество жертв может возрасти. Он предполагает, что их может быть более 50. Это связано с тем, что некоторые тела в результате взрыва могли буквально "испариться".
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказывал, что сейчас известно о 15 телах, которые не удалось идентифицировать.