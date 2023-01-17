Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, жертв в результате ракетной атаки по городу 14 января может быть больше 50.

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Обыскивают каждый сантиметр

Об этом Борис Филатов рассказал в интервью журналисту Василию Голованову. По словам городского головы, шансы найти кого-то под завалами близки к нулю. Причиной этого стал холод ночью, а также горение ракетного топлива.

"В настоящее время 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", – заявил Филатов.

Городской голова отметил, что в планах спасателей – обследование крыши дома. Они предполагают, что от взрывной волны туда могло выбросить тела.

Ну, давайте так. По предварительным оценкам, жертв будет 50+,

– добавил он.