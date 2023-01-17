Что известно о погибших детях

Россия – страна-террористка. Она совершает геноцид и пытается стереть украинские города и села с лица земли. В то же время оккупанты будут вынуждены отвечать за каждое свое преступление. К сожалению, людей, убитых захватчиками это не вернет. Поэтому все, что нам остается – идти к победе и не забывать историю каждого человека, которого убили российские захватчики.

Обратите внимание В результате ракетного удара России по Днепру погиб тренер по боксу Кореновский

Жертвами террористической атаки в Днепре стали шестеро детей. Что известно о них – читайте в материале 24 канала.

Никита Зеленский

Мальчику не было и года, когда россияне его убили. Папа мальчика также погиб в результате ракетного удара. Маму Никиты – Екатерину – чудом спасли. Девушка, находясь под завалами, не могла позвать на помощь, поскольку от рождения не разговаривает.

О трагедии сообщила Алина, сестра Екатерины.



Екатерина Зеленская с сыном / Фото из инстаграма Екатерины



Счастливая семья, которую разрушила Россия / Фото из инстаграма Екатерины

Мария Лебедь

Девушке было 15 лет. Мария увлекалась танцами и возглавляла ученический совет Учебно-воспитательного комплекса №66 города Днепр.

Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни. Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет (ракета попала в дом),

– сообщила трагическое известие сестра Марии – Алиса Фридман.



Мария Лебедь / фото из соцсетей Alisа Fridman

Максим Богуцкий

Парню было 17 лет. Он учился на первом курсе Днепровской политехники. Мама Максима – патронажная сестра в Днепре. Погибший юноша был ее единственным сыном.

Два дня о судьбе Максима не было никакой информации. К сожалению, потом его нашли мертвым. Мама парня следила за поисками.

"Видишь чашку на столе, это я не допила чай, а там коробка с продовольствием на случай голода, а там ящик, мы купили вино для нашей победы, а на холодильнике – зеленый передник, это мой сынок купил мне с первой стипендии на новый год. Умоляю, достаньте мне тот зеленый передник", – просила женщина.



Максим Богуцкий / фото Департамент гуманитарной политики

Лейла и Михайлина Францевы

Лейле было тринадцать лет. Михайлине – три года. Также погибла мама девочек – Оксана.

Оксана, Лейла и Михайлина Францевы / Юлия Готвянская

Информации о шестом погибшем ребенке пока нет.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Поисковые работы на месте трагедии – завершены

По состоянию на 17 января поисковые работы на месте трагедии – завершены. Россия убила 45 человек. Из них – 6 детей. Сейчас идентифицировать не удалось 15 тел. Местные жители провели акцию возле разрушенной многоэтажки и призвали страны Запада предоставить Украине ПВО и высокоточное оружие.