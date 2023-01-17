Що відомо про загиблих дітей

Росія – країна-терористка. Вона скоює геноцид та намагається стерти українські міста й села з лиця землі. Водночас окупанти будуть змушені відповідати за кожен свій злочин. На жаль, вбитих загарбниками це не поверне. Тому все, що нам залишається, – йти до перемоги та не забувати історію кожної людини, яку вбили російські окупанти.

Зверніть увагу Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув тренер з боксу Кореновський

Жертвами терористичної атаки у Дніпрі стали 6 дітей. Що відомо про них – читайте у матеріалі 24 каналу.

Микита Зеленський

Хлопчику не було й року, коли росіяни його вбили. Тато хлопчика також загинув внаслідок ракетного удару. Маму Микити – Катерину – дивом врятували. Дівчина, перебуваючи під завалами, не могла покликати на допомогу, оскільки від народження не розмовляє.

Про трагедію повідомила Аліна – сестра Катерини.



Катерина Зеленська з сином / Фото з інстаграму Катерини



Щаслива родина, яку зруйнувала Росія / Фото з інстаграму Катерини

Марія Лебідь

Дівчині було 15 років. Марія захоплювалася танцями та очолювала учнівську раду Навчально-виховного комплексу №66 міста Дніпро.

Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті. Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, шалено веселої сестри більше немає (ракета влучила в будинок),

– повідомила трагічну звістку сестра Марії – Аліса Фрідман.



Марія Лебідь / фото з соцмереж Alisа Fridman

Максим Богуцький

Хлопцеві було 17 років. Він навчався на першому курсі Дніпровської політехніки. Мама Максима – патронажна сестра у Дніпрі. Загиблий юнак був її єдиним сином.

Два дні про долю Максима не було жодної інформації. На жаль, потім його знайшли мертвим. Мама хлопця стежила за пошуками.

"Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік. Благаю, дістаньте мені той зелений фартушок", – просила жінка.



Максим Богуцький / фото Департамент гуманітарної політики

Лейла і Михайлина Францеві

Лейлі було 13 років. Михайлині – 3 роки. Також загинула мама дівчаток – Оксана.

Оксана, Лейла і Михайлина Францеві / Юлія Готвянська

Інформації про шосту загиблу дитину наразі немає.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Пошукові роботи на місці трагедії – завершені

Станом на 17 січня пошукові роботи на місці трагедії – завершені. Росія вбила 45 людей. З них – 6 дітей. Наразі ідентифікувати не вдалося 15 тіл. Місцеві жителі провели біля зруйнованої багатоповерхівки акцію й закликали країни Заходу надати Україні ППО та високоточну зброю.