Правоохоронці, станом на 13:30 17 січня, не могли ідентифікувати тіла 15 людей. Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.
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"Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти. Над трьома дітьми опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них піклуватися", – написав Клименко.
Він додав, що в поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Вони охороняють під'їзди, щоб не було крадіжок майна з покинутих квартир.
Кількість жертв зросла
Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російська ракета вбила 45 людей. Серед них було шестеро дітей. Очільник ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція завершена.
Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, комунальникам, волонтерам... Дякую Борису Філатову й усій мерії Дніпра. Дякую усім, хто ці довгі 69 годин боровся, допомагав постраждалим і продовжує це робити, – сказав Резніченко.
Удар по будинку у Дніпрі: коротко
- Ракета ворога 14 січня влучила в будинок у Дніпрі та зруйнувала під'їзд. Під завалами опинилися десятки людей.
- Вцілілих людей, які перебували на різних поверхах зруйнованого будинку, знімали кранами. Вони сигналізували про себе світлом ліхтариків.
- Фото 23-річної дівчини, яка вижила, поширили у мережі. Вона перебувала серед руїн на висоті. Її батьки загинули. У вересні 2022 року вона втратила на війні нареченого.
- Рятувальники 15 січня ще шукали людей під завалами. Їм вдалося знайти жінку. Вона перебуває у реанімації із сильним переохолодженням.
- Сьогодні, 17 січня, рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Хлопчикові був 1 рік.