Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що виїхав на місце. Зазначає, що зв'язок – поганий.
Важливо Терористичний удар Росії по Дніпру: щонайменше 10 поранених, серед них є діти
Всю ніч розбиратимемо завали. Деталі пізніше,
– написав Філатов.
Він додав, що цілий район знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення.
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що людей з вищих поверхів знімають кранами. Вони сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.
Як людей дістають з-під завалів: відео
Наслідки удару по Дніпру / Фото ДСНС:
Кількість поранених зростає
У будинку було багато людей, оскільки у святковий день жителі перебували вдома. Відомо про жертв та постраждалих.
Спочатку повідомляли, що 10 людей зазнали поранення, двоє з них – діти. Троє постраждалих перебувають у важкому стані. Їх усіх госпіталізували до лікарні. Згодом додали, що загинуло 2 осіб. Ще 27 поранено, з яких шестеро дітей.
На жаль, пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучили понад 80 рятувальників та понад 20 одиниць техніки ДСНС.