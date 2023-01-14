Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что поехал на место. Отмечает, что связь – плохая.
Важно Террористический удар России по Днепру: по меньшей мере 10 раненых, среди них есть дети
Всю ночь будем разбирать завалы. Детали позже,
– написал Филатов.
Он добавил, что целый район обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что людей с более высоких этажей снимают кранами. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.
Как людей достают из-под завалов: видео
Последствия удара по Днепру / Фото ГСЧС:
Число раненых растет
В доме было много людей, поскольку в праздничный день жители находились дома. Известно о жертвах и пострадавших.
Сначала сообщалось, что 10 человек получили ранения, двое из них – дети. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их всех госпитализировали в больницу. Впоследствии добавили, что погибли 2 человека. Еще 27 ранены, из которых шестеро детей.
К сожалению, под обломками разрушенного дома еще есть люди. Спасательная операция продолжается. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлекли более 80 спасателей и более 20 единиц техники ГСЧС.