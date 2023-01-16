Об этом сообщила ее сестра. Сейчас девушка в реанимации с сильным переохлаждением. На момент удара она вместе с мужем и годовалым сыном была дома. Их до сих пор не нашли, пишет 24 Канал.

Внимание Террористический удар России по Днепру: количество погибших возросло до 37, среди них 2 детей

Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая! Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог, найдут живыми и невредимыми,

– сообщила сестра девушки.

ГСЧС спасли женщину из-под завалов / Фото Ян Доброносов

Предварительно сообщалось, что спасатели услышали крик о помощи в 1 ночи 15 января и начали поиск пострадавшей. Утром около 11:30 работники ГСЧС смогли добраться до девушки и спасли ее из-под завалов.

Однако оказалось, что ни девушка, ни мужчина не разговаривают. Так что звать на помощь они не могли. То, что Катю смогли найти в руинах – чудо.

Мужа и сына Кати до сих пор не нашли

Катя Кулак-Зеленская вместе с мужем Алексеем прожили 10 лет. Их маленькому сыну – год.



Екатерина вместе с маленьким сыном / Фото инстаграм девушки

Судьба мужа Алексея и сынишки – неизвестна / Фото инстаграм Екатерины

Катя находится в реанимации с сильным переохлаждением. Она более 20 часов пробыла на морозе в одном только топе и лосинах. К моменту госпитализации температура тела девушки составляла 31 градус.

Удар по дому в Днепре: главное по состоянию на сейчас