Об этом сообщила ее сестра. Сейчас девушка в реанимации с сильным переохлаждением. На момент удара она вместе с мужем и годовалым сыном была дома. Их до сих пор не нашли, пишет 24 Канал.
Внимание Террористический удар России по Днепру: количество погибших возросло до 37, среди них 2 детей
Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая! Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог, найдут живыми и невредимыми,
– сообщила сестра девушки.
ГСЧС спасли женщину из-под завалов / Фото Ян Доброносов
Предварительно сообщалось, что спасатели услышали крик о помощи в 1 ночи 15 января и начали поиск пострадавшей. Утром около 11:30 работники ГСЧС смогли добраться до девушки и спасли ее из-под завалов.
Однако оказалось, что ни девушка, ни мужчина не разговаривают. Так что звать на помощь они не могли. То, что Катю смогли найти в руинах – чудо.
Мужа и сына Кати до сих пор не нашли
Катя Кулак-Зеленская вместе с мужем Алексеем прожили 10 лет. Их маленькому сыну – год.
Екатерина вместе с маленьким сыном / Фото инстаграм девушки
Судьба мужа Алексея и сынишки – неизвестна / Фото инстаграм Екатерины
Катя находится в реанимации с сильным переохлаждением. Она более 20 часов пробыла на морозе в одном только топе и лосинах. К моменту госпитализации температура тела девушки составляла 31 градус.
Удар по дому в Днепре: главное по состоянию на сейчас
- 16 января разбор завалов многоэтажки, в которую попали россияне два дня назад, продолжается. По состоянию на 12:45 спасатели извлекли из-под завалов тела 40 погибших, среди них 3 детей. Спасти удалось 39 человек.
- Травмированы 75 человек (из них 15 детей).
- В настоящее время безвестно исчезли – 46 человек, из которых пребывание 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.
- Расследователи установили, что в теракте виноваты оккупанты 52 гвардейского полка России.