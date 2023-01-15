В субботу, 15 января 2023 года, российские оккупанты обстреляли жилой дом в Днепре. На следующий день в сети появились имена всех 44 вражеских военнослужащих 52 гвардейского полка России, причастных к этому террористическому акту.

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Данные о российских террористах, обстрелявших Днепр

Собственно, установить личности оккупантов удалось OSINT-сообществу Molfar в результате расследования. В организации констатировали, что стремились найти ответственных за реализацию теракта на уровне исполнителей.

Нашей целью было установить командиров экипажей стратегических бомбардировщиков, совершавших пуски ракет, и летчиков в момент пуска сидевших за штурвалами,

– отметили в Molfar.

Кроме того, там акцентировали, что нашли всех причастных к ракетным обстрелам. В частности, тех лиц, которые заправляли самолеты и ракеты перед пуском. В то же время дополнительно были идентифицированы лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу.

На фотографии ниже вы можете ознакомиться с именами и краткой информацией об этих 44 военных преступниках 52 гвардейского полка. Очевидно, их в скором будущем ожидает военный трибунал.



Кто виноват в обстреле многоэтажки в Днепре / Картинка OSINT-сообщества Molfar

Известно, что командиром этого гвардейского полка является Тимошин Олег Евгеньевич. В сентябре 2021 он получил награду для авиаполка Шайковки "За особые заслуги перед Калужской областью" и открыл мемориальную доску в память о погибших летчиках.

Кроме того, следует отметить, что в этом полку многие военные имеют судимость. В частности, лётчик Поцелуев Евгений Николаевич. Он находится в базе "Россия криминал лицо 2016" и в списках "антикредиторов 2016".

Также отдельно следует упомянуть о Скворцове Алексее Геннадиевиче, который является майором и в июне 2020 года представлял аэродром "Шайковка" во время парада Победы. У этого военного была задолженность в размере 70 тысяч рублей. Неудивительно, если он решил ее погасить за эти деньги. которые Путин ему даст за то, что он убивает мирных граждан нашего государства.

Обратите внимание! Известно, что 52 гвардейский полк базируется в городе Шайковка. Подробно прочитать о каждом его военном вы можете в материале по ссылке. На странице, в частности, указаны соцсети и другие контакты вражеских военных.

Мы идентифицировали всех лиц, причастных к террористическому обстрелу жилого здания в городе Днепр: это командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица, посещающие торжественные празднования событий полка и присутствующие на общих фото как вероятные бывшие или резервные военные гвардейского полка,

– отметили в Molfar.

Следует сказать, что глава территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан также констатировал, что к этому теракту причастен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк России.

Кроме того, это подтвердили в Офисе Генпрокурора и отметили, что эта атака – не просто военное преступление, а преступление против человечности, ведь сопровождается масштабным убийством мирных граждан Украины.

️Напомним, что этот самый авиационный полк совершил террористический обстрел торгового центра "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года. В результате этого погиб 21 человек.