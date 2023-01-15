Фотограф Ян Доброносов опубликовал щемящие кадры с места трагедии. На месте, где еще вчера проживали люди, сегодня разруха и завалы.
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Спасатели и волонтеры до сих пор продолжают разбирать многоэтажные завалы в Днепре. На сегодня известно о 23 жертвах, среди которых есть дети.
Пока некоторые россияне радуются и злорадствуют из-за трагедии, Украина документирует подтверждение террористических актов страны-агрессора на территории Украины.
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В сети появились фотографии того, как сейчас выглядит многоэтажка, в которой еще вчера бурлила жизнь. Мучительные кадры обнародовал фотограф и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Как выглядит цинично разрушенный россиянином дом в Днепре / Фото Яна Доброносова
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Что известно о теракте оккупантов в Днепре
- Россияне 14 января совершили жестокий и циничный террористический акт в Днепре – они попали ракетой по жилому зданию. В результате удара большая часть многоэтажки полностью рухнула.
- Спасатели до сих пор проводят поисковые работы. По состоянию на обед 15 января известно о 23 погибших и 72 пострадавших.
- Спасти удалось 39 человек, еще 43 человека – пропали без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что всех причастных к этой трагедии найдут и каждый оккупант понесет максимальную ответственность за свои преступления.