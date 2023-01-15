24 канал собрал реакцию россиян на удар по многоэтажке В комментариях они не стесняются показывать, что человеческая жизнь для них ничего не стоит.

Внимание "Услышали во время минуты тишины": на развалинах многоэтажки в Днепре достали женщину, она жива

В больном воображении врага, трагедия в Днепре якобы выгодна Украине, чтобы получить от Запада больше помощи.

"Взрыв подъезда произошел изнутри, возможно – газовые баллоны. Очевидец находился рядом с пострадавшим домом. Возможно – это украинская провокация в стиле "Бучи", – пишут россияне.



Россияне злорадствуют с удара по многоэтажке / Скриншот соцсети



Россияне пытаются опрокинуть ответственность за удар / Скриншот соцсети

Российские минобороны тоже прокомментировали атаку по Днепру

Подобные заголовки пишут и пропагандистские российские СМИ, а на официальном уровне продолжают кичиться своими ракетами. Так, минобороны страны-агрессорки опубликовало фото заряжающих ракету военных, написавших "Заряжаем по полной".



Реакция российского минобороны на удар по Днепру / Фото российское минобороны

Низость русских гадкая и болезненная, но игнорировать ее мы не имеем права. Понимать, что виноват каждый из них, каждый россиянин, думающий, что вне политики; каждый, кто говорит, что "за мир"; каждый, кто пытается оправдаться "нас притесняют". Каждый из них виноват в смертях украинцев.

Больше реакции россиян на удар по многоэтажке / Скриншоты из соцсетей

Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре