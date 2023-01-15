24 канал собрал реакцию россиян на удар по многоэтажке В комментариях они не стесняются показывать, что человеческая жизнь для них ничего не стоит.
Внимание "Услышали во время минуты тишины": на развалинах многоэтажки в Днепре достали женщину, она жива
В больном воображении врага, трагедия в Днепре якобы выгодна Украине, чтобы получить от Запада больше помощи.
"Взрыв подъезда произошел изнутри, возможно – газовые баллоны. Очевидец находился рядом с пострадавшим домом. Возможно – это украинская провокация в стиле "Бучи", – пишут россияне.
Россияне злорадствуют с удара по многоэтажке / Скриншот соцсети
Россияне пытаются опрокинуть ответственность за удар / Скриншот соцсети
Российские минобороны тоже прокомментировали атаку по Днепру
Подобные заголовки пишут и пропагандистские российские СМИ, а на официальном уровне продолжают кичиться своими ракетами. Так, минобороны страны-агрессорки опубликовало фото заряжающих ракету военных, написавших "Заряжаем по полной".
Реакция российского минобороны на удар по Днепру / Фото российское минобороны
Низость русских гадкая и болезненная, но игнорировать ее мы не имеем права. Понимать, что виноват каждый из них, каждый россиянин, думающий, что вне политики; каждый, кто говорит, что "за мир"; каждый, кто пытается оправдаться "нас притесняют". Каждый из них виноват в смертях украинцев.
Больше реакции россиян на удар по многоэтажке / Скриншоты из соцсетей
Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре
- 14 января российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. В результате атаки по состоянию на 12:00 15 января известно о 21 погибшем и более 70 пострадавших. Судьба еще 40 человек пока неизвестна.
- На месте продолжают работать спасатели.
- Кремль запустил ту же ракету, которую несколько месяцев назад бил по торговому центру в Кременчуге. Известно, что Х-22 имеет боевую часть – 950 килограммов и может оснащаться ядерной боеголовкой.
- После атаки по Днепру советник Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что якобы эту российскую ракету "сбила" наша ПВО. Впоследствии он оправдался, что это не так, но его заявления точно подхватили российские пропагандисты.
- В Воздушных силах опровергли слова Арестовича и подробно воспроизвели ход событий при атаке россиян: ракету Х-22 враг выпустил из района Курской области около 15:30 14 января.