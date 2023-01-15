Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко. Она отметила, что под завалами могут до сих пор находиться от 30 до 40 человек.
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"В больницы (по состоянию на 18:34 – 24 Канал) обратились уже 75 человек", – сообщила Бабаченко.
Сколько человек в тяжелом состоянии
По словам Бабаченко, в течение нескольких последних часов в больницу пришел мужчина и 13-летняя девочка. Они сегодня поняли, что им нужна медицинская помощь. Пока ребенок лечится амбулаторно, мужчину тоже оставили в больнице.
Всего в больнице находятся более 30 человек. К сожалению, 12 из них в тяжелом состоянии. Среди трудных есть одна 9-летняя девочка. Она гуляла возле дома, когда россияне направили туда свою ракету,
– рассказала советница.
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