Анна Гайворонская опубликовала в инстаграме фотографии разрушенной квартиры. Российская ракета попала в ее дом, а соседний подъезд уничтожила полностью.

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Во время ракетного удара в квартире была 6-летняя девочка

Девушка рассказала, что в результате удара в ее квартире выбило все окна. "Слышали взрыв, как обрушиваются плиты, крики людей", – написала Анна.

В момент удара, по словам жительницы Днепра, в квартире была она с родителями и 6-летняя девочка. От трагических последствий семью спасло то, что они находились в коридоре.

Нас с родителями и шестилетней племянницей спасло то, что мы сидели в коридоре во время тревоги. Мир не должен останавливаться, помогать Украине. Алису, мою кошку, так и не нашли, очень переживаю за нее, завтра поедем искать снова,

– написала она.

Жительница Днепра показала свою квартиру после ракетного удара 14 января / Фото с инстаграма Анны Гайворонской

Что известно о ракетном ударе в Днепре