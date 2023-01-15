Анна Гайворонская опубликовала в инстаграме фотографии разрушенной квартиры. Российская ракета попала в ее дом, а соседний подъезд уничтожила полностью.
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Во время ракетного удара в квартире была 6-летняя девочка
Девушка рассказала, что в результате удара в ее квартире выбило все окна. "Слышали взрыв, как обрушиваются плиты, крики людей", – написала Анна.
В момент удара, по словам жительницы Днепра, в квартире была она с родителями и 6-летняя девочка. От трагических последствий семью спасло то, что они находились в коридоре.
Нас с родителями и шестилетней племянницей спасло то, что мы сидели в коридоре во время тревоги. Мир не должен останавливаться, помогать Украине. Алису, мою кошку, так и не нашли, очень переживаю за нее, завтра поедем искать снова,
– написала она.
Жительница Днепра показала свою квартиру после ракетного удара 14 января / Фото с инстаграма Анны Гайворонской
Что известно о ракетном ударе в Днепре
- В субботу, 14 января, Россия в очередной раз массированно атаковала города Украины. Около 16 часов появилась информация, что ракета россиян попала в многоэтажное здание в Днепре.
- От удара разрушен целый подъезд от 9 до 2 этажа. Также сильно пострадали другие дома, где выбило окна.
- По состоянию на 15:18 15 января известно, что в результате удара россиян по многоэтажке в Днепре погибли 25 человек, травмировано – 73 человека. В то же время спасти удалось 39 человек, в том числе шестеро детей.
- Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. На месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.
- В Воздушных силах сообщили, что по Днепру оккупанты выпустили ракету Х-22. К сожалению, украинское ПВО не способно сбивать ракеты такого типа.